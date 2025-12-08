Inter y Liverpool ante diferentes panoramas en la Champions League

Oscar Sandoval

Inter perdió el paso perfecto en la Champions League contra Atlético y cayó al quinto lugar de la tabla, está entre los clubes que tendrían acceso directo a octavos de final, pero necesita derrotar a Liverpool que no está en buen momento para mantener la posición y no ponerla en riesgo.

Liverpool ha podido cambiar de dinámica cuando enfrenta los partidos de la Liga de Campeones porque a nivel local la situación es crítica, en el torneo continental tiene tres triunfos y dos derrotas, sin embargo, el enfrentamiento contra el conjunto ‘Nerazzurri’ podría cambiar su rumbo en el torneo.

Los ‘Reds’ están a un punto del octavo lugar, pero una derrota en San Siro los haría perder posiciones y con dos jornadas por delante, el boleto a la siguiente ronda estaría en peligro porque si cae a la zona de playoff dejaría su destino en el aire.

Inter lo tiene claro, reencontrarse con la victoria es retomar la senda a octavos de final, debe aprovechar que su rival llega en horas bajas para dar un paso más en la Champions y mantenerse entre los protagonistas de la fase de liga.