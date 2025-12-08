Insólito, Kairat jugó en otro estadio por culpa del frío

Redacción FOX Deportes

Kairat Almaty cayó por la mínima ante el Olympiacos en la Jornada 5 de la Champions League, pero la verdadera nota no la dio el resultado, sino que los kazajos no jugaron en su casa, el Estadio Central, a pesar de ser locales.

El duelo se disputó en la Astana Arena, el estadio más grande de Kazajistán y que se encuentra a 600 millas (970 kilómetros) al norte de Almaty, pero ¿por qué?

Resulta que la casa del Kairat es al aire libre y el termómetro en el área marcaba los 32 grados Fahrenheit (0 grados Celsius) y, por ello, la UEFA requería que el duelo se realizara bajo techo.

De esta manera, se determinó que el partido se realizara al norte del país, en otro estadio de categoría 4 con techo retráctil, el del Astana.

Cabe mencionar que en la capital kazaja el frío era aún más extremo que en Almaty: -22 Fahrenheit (-30 Celsius); pero ese recinto además de ser cubierto, cuenta con calefacción, permitiendo que se disputen partidos a pesar de las condiciones climáticas tan adversas.