¡Hay sorpresas!; así jugarán Barcelona y Atlético de Madrid la vuelta

Héctor Cantú

Tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid saben que van a la guerra en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

El equipo de Hansi Flick está obligado a remontar el 2-0 sufrido en la ida para avanzar de ronda, mientras que el Atlético sabe que tiene a su rival en la lona y listo para liquidarle.

No habrá tregua en la cancha y tampoco en los banquillos. Hansi Flick y Diego Simeone han movido sus piezas para iniciar la partida de ajedrez y han enviado a sus batallones titulares para este duelo histórico.

El Atlético repetirá en el arco con Musso, protagonista de aquella polémica jugada que pudo cambiar la historia. Como centrales echará mano de Lenglet, y De Normand, mientras que por las bandas colocará a Molina y a Ruggeri como el encargado de detener a Lamine Yamal.

El mediocampo también tendrá cuatro futbolistas, Con Llorente y Koke por el centro y por los costados Lookman y Giuliano Simeone.

Adelante, los colchoneros atacarán al contragolpe con Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Por su parte, el Barcelona también ha tenido que hacer modificaciones. Joan García, Eric García y Gerard Martín jugarán como centrales, mientras Koundé y Cancelo repetirán por las bandas.

En el centro del campo reaparece Gavi, Pedri y Fermín, mientras que adelante, el ataque estará a cargo de Dani Olmo y Lamine por los costados y Ferrán Torres como delantero centro.

El Barcelona intentará remontar, por primera vez, una eliminatoria en Champions cuando pierde el juego de ida en casa.