Galatasaray no perdonó a Lille en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Galatasaray consiguió su primera victoria de la temporada en la Champions League después de imponerse 4-2 a Lille como visitante. El resultado relanza al conjunto turco y deja contra las cuerdas al equipo de Davide Ancelotti, que pagó un precio muy alto por sus errores defensivos.

Los visitantes golpearon apenas a los dos minutos con un tanto de Yunus Akgün, pero Lille reaccionó y le dio la vuelta al marcador con un doblete del francés Soriba Diaoune. Sin embargo, Alexey Batrakov apareció justo antes del descanso para igualar el encuentro y devolverle la vida a los visitantes.

El inicio y el cierre de la primera mitad fueron un golpe para Lille, que terminó cediendo el control del partido después del descanso. Galatasaray aprovechó su momento y necesitó apenas un cuarto de hora para inclinar la balanza a su favor.

Lucas Torreira provocó el 3-2 con un disparo que rebotó en Nabil Bentaleb y terminó sorprendiendo al portero Berke Özer. Posteriormente, Victor Osimhen apareció para marcar el cuarto tanto y sentenciar la victoria del conjunto turco.

Los cambios de Ancelotti, incluido el ingreso del veterano Olivier Giroud, no consiguieron cambiar el rumbo del encuentro. Lille sufrió su tercera derrota consecutiva en la Champions League y quedó en una situación comprometida, mientras Galatasaray encontró la victoria que necesitaba para recuperar el terreno perdido en las primeras jornadas.