Fenerbahçe y Benfica pelearán por un lugar en la Champions League

Oscar Sandoval

Los playoffs son el último obstáculo de Fenerbahçe y Benfica rumbo a la fase de liga de la Champions League, se enfrentan en la eliminatoria más llamativa de esta instancia, sin embargo, solo uno clasificará al mejor torneo de clubes esta temporada y el otro se deberá conformar con la Europa League.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica karşılaşacağız. pic.twitter.com/GS7CRu0j6A — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2025

La Liga de Campeones tiene todavía siete lugares disponibles, estos se definirán a través de los playoffs que se jugarán a partir del próximo martes y a la misma hora. Se disputarán siete eliminatorias a doble partido y el ganador en el marcador global será uno de los 36 invitados a la fase de liga.

Kairat que viene superando etapas desde la primera ronda de clasificación no tuvo suerte en el sorteo y peleará contra Celtic, otro de los frentes es el de Copenhague que enfrentará a Basel en una serie muy igualada, pero la atención se la roban Fenerbahçe y Benfica.

À l’estádio da Luz, l’aigle Vitória s’envole vers la prochaine étape! 🦅



No Estádio da Luz, a Águia Vitória segue em frente! 🦅 pic.twitter.com/QWtmn6LKk4 — SL Benfica (@SLBenfica) August 12, 2025

Turcos y portugueses librarán una batalla a todo o nada, el duelo comenzará en casa de ‘Los Canarios Amarillos’ y serán ‘Las Águilas’ las que cierren jugando en Lisboa con el factor cancha a su favor, el ganador será equipo de Champions.

Estrella Roja v Pafos

Rangers v Brugge

Ferencváros v Qarabag

Celtic v Kairat

Basel v Copenhague

Bodø/Glimt v Sturm

Fenerbahçe v Benfica