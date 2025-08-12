Oscar Sandoval
Fenerbahçe y Benfica pelearán por un lugar en la Champions League
No hay lugar para los dos en la fase de liga y uno jugará la Europa League
Los playoffs son el último obstáculo de Fenerbahçe y Benfica rumbo a la fase de liga de la Champions League, se enfrentan en la eliminatoria más llamativa de esta instancia, sin embargo, solo uno clasificará al mejor torneo de clubes esta temporada y el otro se deberá conformar con la Europa League.
La Liga de Campeones tiene todavía siete lugares disponibles, estos se definirán a través de los playoffs que se jugarán a partir del próximo martes y a la misma hora. Se disputarán siete eliminatorias a doble partido y el ganador en el marcador global será uno de los 36 invitados a la fase de liga.
Kairat que viene superando etapas desde la primera ronda de clasificación no tuvo suerte en el sorteo y peleará contra Celtic, otro de los frentes es el de Copenhague que enfrentará a Basel en una serie muy igualada, pero la atención se la roban Fenerbahçe y Benfica.
Turcos y portugueses librarán una batalla a todo o nada, el duelo comenzará en casa de ‘Los Canarios Amarillos’ y serán ‘Las Águilas’ las que cierren jugando en Lisboa con el factor cancha a su favor, el ganador será equipo de Champions.
- Estrella Roja v Pafos
- Rangers v Brugge
- Ferencváros v Qarabag
- Celtic v Kairat
- Basel v Copenhague
- Bodø/Glimt v Sturm
- Fenerbahçe v Benfica
