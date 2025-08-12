Fenerbahçe entre los equipos que avanzaron al playoff de la Champions League

Oscar Sandoval

Este martes se jugaron los partidos de vuelta de la tercera ronda de clasificación rumbo a la fase de liga de la Champions League, 10 equipos quedaron eliminados y 10 consiguieron un lugar en los playoffs que comenzarán el próximo martes y que se jugarán a doble partido.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica karşılaşacağız. pic.twitter.com/GS7CRu0j6A — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2025

Fenerbahçe vino de atrás y dejó en el camino a Feyenoord en una eliminatoria llena de goles, el global terminó 6-4 con una ‘manita’ de los turcos en la vuelta que le valió para avanzar a la siguiente ronda en donde también estará Benfica que superó sin dificultades a Niza.

Copenhague goleó 5-0 a Malmö y se sumó a Qarabag, Pafos, Rangers, Brugge, Kairat, Ferencváros y Estrella Roja quienes también buscarán un lugar en la Liga de Campeones de último momento.

Los playoffs son el último obstáculo y la Champions está cada vez más cerca, sin embargo, no habrá lugar para todos y algunos clubes podrían quedarse en la orilla después de nadar desde la primera ronda de clasificación como es el caso de Kairat que enfrentará a Celtic.