Fede Valverde está de regreso con Real Madrid para la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid recibió buenas noticias antes de enfrentar al AEK de Atenas en la Champions League porque Fede Valverde está de regreso y apunta a reaparecer en el torneo continental después de superar las molestias musculares que lo dejaron fuera del encuentro ante Racing. El uruguayo se reincorporó a los entrenamientos grupales y estaría disponible para José Mourinho.

El capitán parece haber dejado atrás los problemas físicos que sufrió en El Clásico contra Barcelona y después de perderse el último compromiso de La Liga por precaución, trabajó con normalidad junto a sus compañeros y dio un paso importante para volver a las canchas.

Según el diario Marca, el mediocampista recibió “luz verde” y estará “a disposición de Mourinho” para el enfrentamiento contra AEK, siempre que no surjan contratiempos de última hora. Su regreso representa una alternativa importante para el cuerpo técnico, que recuperaría a uno de sus referentes.

Real Madrid buscará mantener el paso perfecto en la Champions League y prolongar su buen momento con una nueva victoria en Atenas. El encuentro también podría marcar el regreso de Valverde a la actividad, una oportunidad para recuperar ritmo de competencia antes de visitar al Valencia en La Liga.