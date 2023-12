Esto opina el Barcelona del Napoli, su nuevo rival en Champions League

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', definió al Nápoles, el rival del conjunto azulgrana en los octavos de final de la Liga de Campeones, como "un equipo difícil", si bien admitió que el cuadro italiano "quizás no está en su mejor momento esta temporada".



"El Nápoles es un equipo difícil, que no está quizás en su mejor momento esta temporada, pero es el vigente campeón de la liga (italiana). Tiene grandes jugadores. Me imagino que será un partido duro", valoró tras el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Deco destacó que "la liga italiana ha crecido mucho en estos últimos años" y que los representantes de la Serie A han llegado lejos en las últimas ediciones de la Liga de Campeones.



Por esta razón, el director deportivo del Barcelona insistió en que el Nápoles, vigente campeón de la liga italiana, es un equipo "fuerte" y "potente", aunque actualmente ocupe la quinta posición del campeonato a 14 puntos del líder, el Inter.



Preguntado por el nigeriano Victor Osimhen, el máximo goleador del equipo partenopeo, Deco respondió: "Es un goleador, un jugador que ha sido de los mejores de la temporada pasada, tanto a nivel interno como en Europa. Ha sido elegido el mejor de África. Es un jugador potente, con gol, de los mejores que hay en el mercado".

El director deportivo del Barcelona aseguró que "el mes de enero será importante" para el conjunto azulgrana y se mostró "seguro" de que estarán "más fuertes" y "preparados" a mediados de febrero para disputar los octavos de final de la Liga de Campeones.