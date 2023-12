Lazio levanta la mano para enfrentar a Barcelona en la Champions League

Mauricio Sarri, entrenador de Lazio, explicó, tras perder con Atlético de Madrid y preguntado por los cuatro equipos españoles que han pasado a octavos de la Champions League como primeros de grupo, que "la liga española tiene un gran nivel" y que le gustaría jugar contra Barcelona en la próxima ronda.

"No son verdades absolutas, pero alguna indicación nos da el que hayan pasado cuatro españoles. Hay que juzgar atentamente en el largo periodo, pero desde luego que en España veo partidos de liga y el nivel es muy alto. Nunca he jugado contra el Barcelona. Mi deseo es que nos toque el Barcelona ahora. Me da pena que no juegue en su estadio, pero alguna vez hay que jugar contra el Barcelona", dijo.

Sobre el partido, Sarri dijo: "En los primeros diez minutos de cada tiempo nos hicieron los dos goles. Ellos tenían una maldad diferente. Luego fuimos buenos en la parte central de los dos tiempos, pero nos ha faltado el gol. Creamos ocasiones, pero esto luego no se llegó a concretar".

El técnico italiano elogió al Atlético: "Es un equipo técnica y mentalmente de alto nivel. Ellos saben ser malvados cuando hay que serlo y cuando hay que quedarse se quedan. A nivel mental son grandes y a nosotros, a estos niveles, nos falta cilindrada. La calidad ofensiva del Atlético es de alto nivel, pero conceden algo más atrás que otros años".