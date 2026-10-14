Enzo Maresca sabe cómo desarticular a Luis Enrique y su intratable PSG

Héctor Cantú

Manchester City y Paris Saint-Germain protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase de liga de la Champions League 2026/27, en un duelo que también pondrá frente a frente a Enzo Maresca y Luis Enrique.

El encuentro reunirá a dos de las grandes potencias del futbol europeo y a dos entrenadores que ya protagonizaron un enfrentamiento de alto nivel en el pasado reciente.

Historia y gloria absoluta para el PSG campeón

Sin embargo, existe un antecedente que podría alimentar las expectativas del Manchester City: Maresca ya sabe lo que es derrotar al PSG de Luis Enrique en una final internacional.

El entrenador italiano le ganó la partida táctica al español cuando dirigía al Chelsea, equipo al que condujo a una victoria por goleada sobre el conjunto francés en la final del Mundial de Clubes 2025.

Aquel resultado genera ilusión entre los aficionados del Manchester City, que esperan que su equipo mantenga el protagonismo deportivo en medio de la controversia por las acusaciones de irregularidades financieras que enfrenta el club.

Además, los ‘Cityzens’ tendrán a su favor la condición de local, un escenario en el que nunca han perdido frente al PSG. Las dos victorias del conjunto parisino en sus enfrentamientos anteriores contra el Manchester City llegaron en territorio francés, por lo que un triunfo como visitante representaría un resultado histórico.

El Manchester City llega al encuentro con cinco victorias consecutivas, mientras que el PSG atraviesa un momento menos favorable después de caer ante el Monaco en la tercera jornada de la Ligue 1, donde ocupa la sexta posición.