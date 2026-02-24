El Santiago Bernabéu: una plaza imposible de conquistar en Champions League

Héctor Cantú

El Real Madrid intentará superar la ronda de playoffs de la Champions League en su temporada 2025-2026 cuando reciba, en el partido decisivo, al Benfica de Jose Mourinho.

Luego de la victoria conseguida en el juego de ida por 1-0, al equipo español le bastará un empate o victoria por cualquier marcador para avanzar a la ronda siguiente y eliminar a uno de los pocos rivales europeos que tienen mejor saldo en sus enfrentamientos directos.

Este será el sexto partido entre ambos equipos en la historia, donde el Benfica ha conseguido hasta el momento tres victorias por dos de los merengues.

Sin embargo, hay otro dato demoledor que entierra las aspiraciones de los lusitanos de poder dar un golpe certero sobre la mesa, y es que el Real Madrid, además de que nunca ha perdido en casa ante el Benfica, tiene un récord invaluable de local en cuanto a eliminatorias directas se refiere.

El Santiago Bernabéu se ha convertido en un auténtico búnker para el equipo blanco en competiciones de Europa. De los últimos 24 partidos disputados en este campo, solo han perdido en tres ocasiones.

Además, cuando se trata de definir una eliminatoria en casa, los blancos tienen un récord de haber superado 38 de 40 eliminatorias cuando han logrado la victoria en el partido de ida.

Aunque en la Champions League todo puede suceder, la historia coloca al Real Madrid como el gran favorito para superar esta eliminatoria, mucho más, cuando tienen de su lado, el apoyo de toda la afición merengue.