El plan maestro de Lamine Yamal y el Barcelona para lograr la remontada

Héctor Cantú

El Barcelona se enfrentará a uno de sus retos más importantes y difíciles de la temporada, cuando intente la remontada ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Luego de perder por 2-0 el juego de ida, para el Barcelona las opciones son pocas, pero alcanzables ante un equipo al que se le ha derrotado en el balance general durante los últimos años.

Hay un ‘plan maestro’ para lograr esos goles que necesita el Barcelona: No renunciar a la identidad de juego, tanto individual como colectiva, según explicaron Hansi Flick, entrenador del equipo y Lamine Yamal, referente culé.

“Somos un equipo joven y muy culé. Hay que hacer lo que hemos hecho toda la temporada, luchar por el escudo. Queremos estar en las semifinales y lo daremos todo”, detalló el dorsal número 10.

Hansi Flick ahondó sobre la misma, confirmando que lo más importante para el Barcelona será aprovechar el momento clave del partido.

“Tienen una defensa increíble, yo creo en mi equipo, creo que lo podemos hacer y necesitamos ser muy fuertes, en la defensa y también enn la ofensiva. Utilizar cada una de las opciones que tengamos, correr, presionar y generar opciones. No renunciar a lo que queremos”, detalló el estratega.

Flick aseguró que también será lo anímico y la conexión que haya entre los jugadores desde la parte mental y emocional la que permita aprovechar el ‘momentum’ del partido para lograr la victoria final que tanto se ha soñado.