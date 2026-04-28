El invicto de Arsenal en la Champions League ahora sí está en riesgo

Oscar Sandoval

Arsenal es el único equipo que no conoce la derrota esta temporada en la Champions League, aparece en semifinales con una racha de 12 partidos sin perder y es el rival a vencer, pero enfrenta al Atlético de Madrid que como local es un rival complicado a eliminación directa y que amenaza su invicto.

Meeting Atleti for the second time this season 🤝



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Arsenal visitará el Metropolitano por primera vez y lo hará en un partido de semifinales, esta temporada ha sido impecable a domicilio alcanzando cuatro victorias y un empate, pero su bajón futbolístico a esta altura de la campaña es evidente luego acumular dos derrotas, un empate y una victoria en los últimos partidos en todas las competencias.

Los ‘Colchoneros’ suman 34 dianas en el torneo y superan las 27 anotaciones de los ‘Gunners’ que avanzaron a semifinales por la mínima diferencia sobre Sporting, son la tercera mejor ofensiva de la competencia y desafiarán a la defensiva londinense que ha recibido cinco goles en 12 partidos.

Atlético tiene mayor experiencia en semifinales y una racha como local de seis eliminatorias sin perder contra clubes ingleses, tres empates y tres victorias que deberá cortar Arsenal para dar un paso la final de la Liga de Campeones.