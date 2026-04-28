Arsenal provocó una derrota histórica de Atlético en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentarán por segunda ocasión esta temporada en la Champions League, el duelo de la jornada tres de la fase de liga fue una pesadilla para los ‘Colchoneros’ que salieron de Londres con una derrota histórica y buscarán revancha en semifinales. A big win in north London, last time out against Atleti ⏮️ pic.twitter.com/S39B5PlqXG — Arsenal (@Arsenal) April 28, 2026

Atlético comenzó la temporada europea con altibajos y en los primeros tres partidos cayó en dos ocasiones, uno de ellos ante Arsenal que aprovechó 13 minutos de desconcierto para golear al equipo español con un 4-0 que se colocó entre los peores resultados de Diego Simeone en el torneo.

El ‘Cholo’ ha caído por el mismo marcador cuatro veces en la Liga de Campeones, ante Borussia Dortmund en 2018 y contra Bayern Munich en dos ocasiones (2018 y 2020), sin embargo, la herida de los ‘Gunners’ sigue abierta porque fue hace unos meses.

La eliminatoria de semifinales es la oportunidad perfecta para que Atlético cierre ese capítulo y cobre venganza ante Arsenal que no es el mismo de octubre cuando jugaba por nota y arrolló a los rojiblancos.