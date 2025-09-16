El campeón del mundo se presenta en la Champions League

Oscar Sandoval

Bayern Munich recibe a Chelsea que regresa a la Champions League tras dos años de ausencia y como campeón del mundo, es un partido entre dos grandes de Europa que evidentemente atrae el recuerdo de la final de 2012 y los ‘Blues’ intentarán conquistar otra vez Baviera para comenzar con el pie derecho.

Our squad travelling to Munich. ✈️ pic.twitter.com/0oMsrjUF4L — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2025

La Liga de Campeones está marcada como uno de los objetivos de Chelsea para esta campaña, su victoria en el Mundial de Clubes le obliga a pelear por todos los títulos porque tiene que comprobar que es el mejor equipo del planeta y la misión a nivel continental comienza en Munich.

Bayern tiene un equipo que puede marcar una época, sin embargo, la asignatura pendiente para Vincent Kompany que no tiene rivales en Alemania es el certamen internacional y todo lo que no sea levantar la ‘Orejona’ será un fracaso, pero el primer paso es superar la fase de liga.

Los ‘Blues’ acumulan dos derrotas consecutivas ante el conjunto ‘Bávaro’ y tienen que romper la racha para evitar iniciar su andar en Europa con un tropiezo.