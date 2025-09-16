Chelsea estrena la nueva regla de la Champions League

Oscar Sandoval

La Champions League anunció cambios en el reglamento y Chelsea estrenó una de las modificaciones antes de comenzar el torneo visitando a Bayern Munich. El mediocampista Dário Essugo regresó de la Fecha FIFA lesionado y el club inscribió en su lugar a Facundo Buonanotte.

A change to our UEFA Champions League squad has been confirmed. 🚨 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2025

Buonanotte fue uno de los futbolistas descartados por Enzo Maresca para la Liga de Campeones que era uno de los máximos anhelos en su carrera, sin embargo, la puerta del torneo se le abrió de último minuto luego de la lesión de Essugo en el muslo con la Selección de Portugal Sub 21 que lo llevó al quirófano.

La reglamentación de la UEFA permite la baja de un jugador por lesión de larga duración y como no se espera que el mediocampista luso vuelva en lo que resta del año, el argentino ocupará su lugar y quedó registrado para cumplir su sueño de jugar el mejor torneo a nivel de clubes en Europa.

El conjunto londinense confirmó el cambio a través de las redes sociales y volverá a la Champions este miércoles después de dos temporadas de ausencia.