Oscar Sandoval
Nueva temporada y nuevas reglas en la Champions League
Se modificaron el criterio de desempate y la inscripción de un jugador por lesión
La temporada 2025/26 de la Champions League arranca este martes con una jornada trepidante en la que debutarán nuevos clubes y en la que a partir de ahora se modificará el reglamento tras el cambio de formato que sufrió el torneo el curso anterior.
La campaña pasada quedaron algunas dudas sobre la reglamentación de la Liga de Campeones y la UEFA trabajó en equilibrar las condiciones para todos los clubes, una de las situaciones que más controversia causó fue el criterio de desempate, ya que el duelo directo entre clubes decidía al ganador.
A partir de ahora, será la diferencia de goles en fase de liga y después los goles marcados como visitante los que desempaten un mano a mano entre clubes, según el artículo 18 del reglamento que permite la inscripción de un jugador si hay una lesión.
El Comité Ejecutivo de la UEFA también autorizó “la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con lesión o enfermedad de larga duración durante la fase de liga hasta la sexta jornada”.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT