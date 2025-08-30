Héctor Cantú
Madrid será sede de la final de la UEFA Champions League
La capital española albergará el partido por La Orejona
La UEFA ha confirmado que la final de la Champions League en su edición 2027 se disputará en Madrid, capital de España.
Será en la edición 2027 cuando el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, reciba el partido decisivo por ‘La Orejona’.
La decisión la tomó el Comité Ejecutivo de la UEFA que se reunió en Tirania, Albania donde determinó que este sería el inmueble donde se disputaría la gran final.
Esta será la segunda ocasión que la casa del equipo rojiblanco sea la sede de la final. La ocasión anterior fue en 2019 con el enfrentamiento entre el Liverpool y el Tottenham que terminaron conquistando Los Reds.
Para España esta se convertirá en la octava ocasión que una final de UEFA Champions League se juegue en su territorio.
La edición 2025-2026 se jugará en Budapest y posteriormente el Estadio Metropolitano albergará el duelo por el título.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT