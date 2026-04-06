El Bayern se encomienda a un Harry Kane en plena crisis goleadora

Héctor Cantú

El telón de la UEFA Champions League se abre para recibir uno de los partidos más prometedores en la fase de cuartos de final, donde se enfrentarán el Bayern Munich y el Real Madrid.

El Santiago Bernabéu abre sus puertas para recibir a una auténtica potencia del futbol europeo que llega a este compromiso prácticamente con la Bundesliga asegurada a su favor a falta de seis partidos por disputar.

Los bávaros harán esta visita con dos situaciones preocupantes; la primera, romper con la racha de cinco visitas a la capital española de manera consecutiva sin poder salir con la mano en alto.

La segunda, con el presente de Harry Kane, quien suma118 minutos sin anotar, una cifra que no desea dejar crecer en la catedral blanca.

Bayern Munich aplastó a Bochum; Harry Kane rompe a goles la Bundesliga

La última vez que el Bayern Munich ganó en el Santiago Bernabéu fue en el 2012, cuando se impuso en la semifinal de ida por 2-1.

Curiosamente, la peor racha de falta de goles del delantero inglés se ha dado en la Champions League, donde sumó tres partidos consecutivos sin marcar.

Sin embargo, Harry es el rey de los dobletes, pues en el presente torneo ha conseguido despacharse con un par de anotaciones en cuatro de los 9 partidos que ha disputado hasta el momento.

Este será el quinto enfrentamiento de Harry Kane ante el Real Madrid en su carrera, un club al que solo le ha marcado en una ocasión.