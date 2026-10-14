El Bayern naufraga en aguas vikingas

Héctor Cantú

El Bayern Munich protagonizó una de las mayores sorpresas de la segunda jornada de la Champions League, luego de empatar 3-3 ante el debutante Viking.

Los ‘Bávaros’ tuvieron que venir de atrás para recuperarse de un inesperado 2-0 que los puso contra las cuerdas y amenazó con provocar uno de los resultados más sorprendentes de la jornada.

Viking are in dreamland against Bayern! ? Peter Christiansen finishes off a brilliant counter-attack to double their lead ? Watch the #UCL on @ParamountPlus ? https://t.co/tIzkqOT0L1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2026

El conjunto de Stavanger se adelantó con una anotación de Gianni Stensness. Media hora después llegó otro balde de agua fría para los alemanes, cuando Peter Christiansen amplió la ventaja.

Aunque el Bayern Munich había dominado el encuentro, los dos goles lo obligaron a replantear su estrategia ofensiva y buscar espacios que le permitieran acercarse en el marcador.

Who else but Harry Kane? ?‍? Two goals in six minutes and Bayern are level! Watch #UCL on @paramountplus ? https://t.co/8ZzPBtNYiw — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2026

La reacción llegó en la segunda mitad gracias a un doblete de Harry Kane. El primero fue de penal y el segundo, apenas seis minutos después, con un cabezazo que silenció a la afición local.

Las desatenciones continuaron para el equipo noruego, que volvió a ser sorprendido, esta vez por Luis Díaz, quien completó la remontada del conjunto alemán.

Harry Kane se gana la etiqueta de leyenda en la Champions League

Sin embargo, Michael Olise terminó complicando el encuentro para el Bayern Munich al ser expulsado al minuto 74 por lanzar un balonazo contra un rival. El árbitro sancionó la acción con tarjeta roja y dejó a los visitantes en inferioridad numérica.

Con un jugador más, el Viking aprovechó los espacios y consiguió el empate al minuto 90, un resultado que le permitió sumar su primer punto en la Champions League.