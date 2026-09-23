Bayern Munich le cierra la puerta al Real Madrid por Michael Olise

Héctor Cantú

Bayern Munich no tiene intención de desprenderse de Michael Olise ante el interés del Real Madrid y confía en mantener al futbolista francés más allá de 2029, cuando termina su contrato.

El atacante, cuyo valor se estima en cerca de 200 millones de euros, se ha convertido en uno de los objetivos del conjunto español. Sin embargo, el interés de los ‘Merengues’ no parece inquietar a la directiva bávara.

Michael Olise y una fehca FIFA inolvidable

“Sobre los rumores con el Real Madrid durante el verano, puedo decir que estoy convencido de que el Bayern es un club que no se ve forzado a vender jugadores. Tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza. Olise tiene contrato hasta 2029 y espero que lo extienda”, expresó el presidente del Bayern Munich, Herbert Hainer, en una entrevista con el diario Bild.

El Real Madrid estaría dispuesto a realizar una importante inversión para incorporar al internacional francés, cuyo valor de mercado se estima en más de 180 millones de euros.

Michael Olise opacó el debut Luis Díaz con Bayern Munich

Por su parte, Olise no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores que lo vinculan con el conjunto español ni sobre la posibilidad de extender su contrato con el Bayern Munich.

En la presente temporada, el atacante acumula ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos disputados entre todas las competiciones.