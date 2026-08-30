El Bayern Munich lo acepta; el futuro de Michael Olise es un misterio

Héctor Cantú

En el Bayern Munich existe incertidumbre sobre el futuro de Michael Olise, una de las principales figuras del equipo.

El CEO del club, Jan-Christian Dreesen, reconoció que será el próximo verano cuando vuelvan a analizar la posibilidad de mantener al francés en sus filas.

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“El año que viene, en verano, volveremos a discutir si podremos retenerlo de forma permanente. En este deporte, prometer es algo muy delicado”, detalló el directivo del cuadro alemán.

Durante la misma entrevista con la televisión alemana, Dreesen también negó que el Bayern Munich haya recibido numerosas ofertas por Olise durante el último mercado de fichajes, como se había especulado.

“Fue una tontería decir que este verano tuvimos decenas de propuestas sobre la mesa. No tuvimos ninguna”, aseguró Dreesen.

Michael Olise tiene contrato hasta 2029, por lo que habrá que esperar para conocer cuál será la postura del Bayern Munich y del jugador sobre su futuro al término de la presente campaña.