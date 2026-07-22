Bayern Munich cierra la puerta de la salida a Michael Olise

Redacción FOX Deportes

El director deportivo de Bayern Munich, Christoph Freund, manifestó que el club ‘Bávaro’ no se plantea la salida de Michael Olise en un momento en que se especula sobre un eventual interés por parte de Real Madrid.

Narrow defeat in our first friendly match of the season. pic.twitter.com/8bca55852Z — FC Bayern (@FCBayernEN) July 25, 2026

"Para nosotros eso ni siquiera es un tema. Nos alegrará que Michael vuelva, cuando se reincorpore. Pero ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones", dijo Freund al término de un partido amistoso disputado por el Bayern Munich en su pretemporada.

Dicho partido terminó con derrota del equipo muniqués por 2-1 ante el Wehen Wiesbaden, de la tercera división alemana.

FC Bayern suffers defeat in the first test of pre-season.



🗞️ Match report: https://t.co/pOk8TepAJN pic.twitter.com/ql8z2A69ik — FC Bayern (@FCBayernEN) July 25, 2026

Tras el duelo, Freund fue preguntado sobre un eventual cambio de club del jugador francés, circunstancia que aprovechó el directivo del Bayern Múnich para negar el interés de la entidad más laureada del fútbol germano.

Olise no jugó el partido preparatorio contra el club de Wiesbaden pues disfruta de unas vacaciones tras haber disputado el Mundial, competición en la que Francia cayó eliminada en semifinales tras ser derrotada por España.