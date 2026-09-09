Héctor Cantú
El Bayern Munich no tuvo piedad del Bodo/Glimt
La maquinaria bávara debutó con goleada ante la 'gran cenicienta' de la temporada pasada
Bayern Munich inició con el pie derecho su andar en la Champions League 2025/26 luego de golear 5-0 al Bodø/Glimt noruego.
El actual campeón de la Bundesliga se despachó con la 'cuchara grande' y no tuvo contratiempo alguno para sumar sus primeros tres puntos, con una gran actuación de Michael Olise.
El referente del equipo, quien podría salir en el próximo mercado de verano, firmó un doblete en los últimos minutos del partido.
¡Gooooool del Bayern! Musiala se da una tremenda media vuelta para marcar el primero.— FOX (@somos_FOX) September 10, 2026
47' | @FCBayern 1-0 @Glimt#UCL pic.twitter.com/1aaEW7oTU9
Aunque Bayern Munich no encontró las redes en la primera mitad, los cambios realizados para el complemento le dieron mayor fortaleza a uno de los equipos llamados a levantar ‘la Orejona’.
Jamal Musiala fue el encargado de inaugurar el marcador apenas dos minutos después de iniciado el complemento.
¡TODOS QUIEREN SALUDAR A DAVIES!??— FOX (@somos_FOX) September 10, 2026
Golazo del canadiense que nos deja un festejo para el recuerdo del GIGANTE alemán.?
76' | @FCBayern 3-0 @Glimt#UCL pic.twitter.com/Ewqpjyxgsu
Harry Kane y Alphonso Davies también se colaron en la lista de goleadores cuando el equipo noruego ya estaba totalmente desfondado.
Después llegarían los goles que redondearon la goleada por conducto de la sensación francesa del futbol europeo.
¡Gooooool del Bayern! Doblete de Olise y ya es manita contra el Bodo Glimt.— FOX (@somos_FOX) September 10, 2026
89' | @FCBayern 5-0 @Glimt#UCL pic.twitter.com/QUc3YuGfj5
Bodø/Glimt, que hizo historia en la edición pasada de la Champions League, debutó con una dolorosa derrota que, por lo abultado del marcador, lo deja en la parte baja de la clasificación general.
La próxima prueba para Bayern Munich será ante otro rival noruego, Viking de Stavanger, uno de los equipos que debutará en esta edición de la Champions League.
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