El Bayern Munich no tuvo piedad del Bodo/Glimt

Héctor Cantú

Bayern Munich inició con el pie derecho su andar en la Champions League 2025/26 luego de golear 5-0 al Bodø/Glimt noruego.

El actual campeón de la Bundesliga se despachó con la 'cuchara grande' y no tuvo contratiempo alguno para sumar sus primeros tres puntos, con una gran actuación de Michael Olise.

El referente del equipo, quien podría salir en el próximo mercado de verano, firmó un doblete en los últimos minutos del partido.

Aunque Bayern Munich no encontró las redes en la primera mitad, los cambios realizados para el complemento le dieron mayor fortaleza a uno de los equipos llamados a levantar ‘la Orejona’.

Jamal Musiala fue el encargado de inaugurar el marcador apenas dos minutos después de iniciado el complemento.

¡TODOS QUIEREN SALUDAR A DAVIES!??



Golazo del canadiense que nos deja un festejo para el recuerdo del GIGANTE alemán.?



76' | @FCBayern 3-0 @Glimt#UCL pic.twitter.com/Ewqpjyxgsu — FOX (@somos_FOX) September 10, 2026

Harry Kane y Alphonso Davies también se colaron en la lista de goleadores cuando el equipo noruego ya estaba totalmente desfondado.

Después llegarían los goles que redondearon la goleada por conducto de la sensación francesa del futbol europeo.

Bodø/Glimt, que hizo historia en la edición pasada de la Champions League, debutó con una dolorosa derrota que, por lo abultado del marcador, lo deja en la parte baja de la clasificación general.

La próxima prueba para Bayern Munich será ante otro rival noruego, Viking de Stavanger, uno de los equipos que debutará en esta edición de la Champions League.