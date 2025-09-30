El Bayer Leverkusen sigue sin arrancar en la Champions League

EFE

El Bayer Leverkusen, tras un buen primer tiempo, no logró pasar de un 1-1 en casa ante el PSV Eindhoven lo que puede ser insuficiente tras haberse dejado también puntos en Copenhague en la primera jornada de la Champions League.

El Leverkusen tuvo un buen primer tiempo, en el que no marcó, y un segundo en el que se mostró menos seguro pero en el que sin embargo logró irse en ventaja para encajar luego el empate ante un PSV que mostró lo mejor de si en la recta final.

El equipo de las aspirinas actualmente depende mucho de lo que pueda hacer Alejandro Grimaldo y pese a algunas acciones aisladas parece carecer de una estructura y una idea clara lo que lleva a que tenga altas y bajas durante los partidos.

El Leverkusen tuvo un susto inicial cuando Ivan Perisic marcó de cabeza en el minuto 5 para el PSV, pero el VAR invalidó el tanto por fuera de juego del delantero croata.

Después el equipo de las aspirinas tomó el control del partido, tuvo las mejores aproximaciones al área y dos grandes ocasiones en los pies de Alejandro Grimaldo, con un remate el poste en el minuto 10, y de Malik Tillmann en el minuto 24 cuando perdió el mano a mano ante el meta Matej Kovar.

El Leverkusen tenía la pelota y más remates a puerta y en la primera parte sólo le faltó el gol con lo que los equipos se fueron 0-0 al descanso.

En la parte final de los primeros 45 minutos el PSV pareció incluso sacudirse un poco del dominio del Leverkusen.

El Leverkusen siguió existiendo pero lograba la suficiente contundencia en el área contraria hasta que, en el minuto 65, un error garrafal de la defensa del PSV le abrió las puertas el gol.

Tras una situación que ya estaba resuelta Christian Fofane le robó una pelota a Schouten dentro del área y definió desde corta distancia.

Sin embargo, el empate llegó pronto -a los siete minutos-por intemedio de Ismael Saibari.

Después del empate el PSV hizo méritos y tuvo una fase incluso en la que fue mejor que el Leverkusen, ante todo con un juego más estructurado en el centro del campo y con mayor posesión de pelota.

Sin embargo, la mejor ocasión para definir el partido la tuvo Leverkusen en los pies de Grimaldo con un remate ante el que Kovar reaccionó con una buena parada.