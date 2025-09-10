Bayer Leverkusen gana su primer partido de la temporada

EFE

Dos goles del lateral español Alex Grimaldo, dos golpes magistrales, y un penalti transformado por el checo Patrik Schik alentaron la era Kasper Hjulmand que debutó como entrenador con el Bayer Leverkusen, victorioso por primera vez en el curso en la Bundesliga a costa del Eintracht Frankfurt (3-1) que reaccionó en la segunda parte, cuando el cuadro local estaba en inferioridad.

Y es que el Leverkusen acabó con nueve jugadores. La última media hora la jugó con 10 por la doble amarilla que vio, en el 58, Robert Aldrich. Y en el añadido fue el argentino Ezequiel Fernández el que dejó el campo.

Bayer Leverkusen y los clubes que no han ganado esta temporada en la Bundesliga

Se defendió como pudo el cuadro de Hjulmand sustituto del neerlandés Erik Ten Hag que dejó el cargo tras la segunda jornada y sin conocer la victoria. El Bayer Leverkusen perdió ante el Hoffenheim y no pasó del empate frente Werder Bremen, los mismos rivales a los que ganó el Eintracht en su arranque de la competición.

Fue superior el Bayer Leverkusen hasta que se encontró en inferioridad. Entonces se centró en sobrevivir ante el intento de reacción del Eintracht.

Un gran golpe ejecutado por Grimaldo abrió el marcador a los 10 minutos y en el añadido de la primera parte, una falta dentro del área de Robin Koch fue sancionada con penalti. Lo ejecutó Schik, el máximo goleador del equipo, que no falló.

2 Red Cards. 2 Free Kicks. 3 HJUGE POINTS!!!! pic.twitter.com/yX1y0Y80N6 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 12, 2025

El partido empezó a cambiar tras el intermedio. Porque el Eintracht se encontró con una situación favorable. Primero al acortar distancias con la volea con la izquierda del turco Can Yilmaz Uzun, en el 52’ y, siete más tarde, cuando Andrich fue expulsado y el Leverkusen jugó con 10. Nnamdi Collins, poco después, pudo empatar, pero su tiro dio en el larguero.

Y en el añadido, en el 92’, Ezequiel Fernández vio la segunda amarilla y dejó al cuadro de Hjulmand con nueve. Aun así y con siete minutos por jugar aún, el Eintracht no fue capaz de marcar. Al contrario, otro golpe ejecutado por Grimaldo acabó por sentenciar el encuentro y propiciar el despegue del Leverkusen en la Bundesliga.