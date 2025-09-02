Oscar Sandoval
Kasper Hjulmand es el elegido para levantar de la lona a Bayer Leverkusen
El debut de Hjulmand al frente de ‘Las Aspirinas’ será este viernes
Bayer Leverkusen empezó la semana con buenas noticias acerca del nuevo técnico, la directiva analizó varios perfiles y fueron varios los nombres que sonaron por el Bay Arena, pero la decisión se tomó y el club iniciará una nueva era con Kasper Hjulmand.
Hjulmand volverá a dirigir a nivel de clubes después de darle a Dinamarca un sello futbolístico propio durante su andar de cuatro años, el conjunto danés llegó a semifinales de la Euro 2021 y regresó al torneo en 2024, pero no pudo superar los octavos de final y el estratega quedó fuera.
El estratega nórdico de 53 años que trabajaba como asesor para la federación de su país, renunció a ese cargo para tomar las riendas del equipo alemán y su labor será efervescer a ‘Las Aspirinas’ que tienen dos partidos sin ganar en el inicio de la Bundesliga, un empate y una derrota.
Hjulmand podría dirigir su primer entrenamiento el próximo miércoles y debutará el viernes cuando Leverkusen reciba a Eintracht Frankfurt, uno de los equipos con mejor forma en el futbol alemán y que inició con dos victorias en dos partidos.
