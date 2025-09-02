Kasper Hjulmand es el elegido para levantar de la lona a Bayer Leverkusen

Oscar Sandoval

Bayer Leverkusen empezó la semana con buenas noticias acerca del nuevo técnico, la directiva analizó varios perfiles y fueron varios los nombres que sonaron por el Bay Arena, pero la decisión se tomó y el club iniciará una nueva era con Kasper Hjulmand.

Our new head coach - Kasper Hjulmand takes charge of the Werkself until 2027! 🤝 pic.twitter.com/0anwKDo0Wq — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 8, 2025

Hjulmand volverá a dirigir a nivel de clubes después de darle a Dinamarca un sello futbolístico propio durante su andar de cuatro años, el conjunto danés llegó a semifinales de la Euro 2021 y regresó al torneo en 2024, pero no pudo superar los octavos de final y el estratega quedó fuera.

El estratega nórdico de 53 años que trabajaba como asesor para la federación de su país, renunció a ese cargo para tomar las riendas del equipo alemán y su labor será efervescer a ‘Las Aspirinas’ que tienen dos partidos sin ganar en el inicio de la Bundesliga, un empate y una derrota.

Hjulmand podría dirigir su primer entrenamiento el próximo miércoles y debutará el viernes cuando Leverkusen reciba a Eintracht Frankfurt, uno de los equipos con mejor forma en el futbol alemán y que inició con dos victorias en dos partidos.