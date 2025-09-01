Bayer Leverkusen ya se habría decidido por su nuevo técnico

Oscar Sandoval

Bayer Leverkusen no tuvo paciencia, ni confianza en el proyecto de Erik ten Hag quien después de tres partidos oficiales fue destituido y la Fecha FIFA es el momento ideal para elegir un nuevo estratega, la directiva tendría una lista corta de candidatos con Marco Rose como el favorito.

Rose es uno de los mejores técnicos en el futbol alemán en los últimos años, su buen andar con Borussia Mönchengladbach lo llevó a Borussia Dortmund y de ahí pasó a Leipzig, pero salió de los ‘Toros Rojos’ por malos resultados y está libre esperando una oferta que llegaría desde Leverkusen.

Diferentes medios y especialistas en Alemania han borrado de la lista de candidatos a Edin Terzic y Domenico Tedesco para dejar como única opción a Rose, la negociación estaría en etapa inicial y la directiva de ‘Las Aspirinas’ estaría esperando una respuesta positiva del técnico para darle formalidad a la operación.

La intención en Leverkusen sería anunciar al nuevo estratega a lo largo de esta semana para que de inmediato tome las riendas, comience a entrenar y tenga otros ocho días para plasmar una idea antes de debutar el próximo 12 de septiembre cuando el equipo reciba a Eintracht Frankfurt.