El Atlético de Madrid se juega la vida con su mejor 'armamento'

EFE

El argentino Julián Álvarez será titular este martes en el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, en el que Martín Zubimendi comenzará el duelo en el banquillo



Julián álvarez, que estaba 'entre algodones' por un problema de tobillo, liderará el ataque de los rojiblancos después del 1-1 de la ida y su entrenador, Diego Simeone, apuesta por Marcos Llorente como centrocampista y Marc Pubill como lateral derecho.

El Atlético jugará de inicio con Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Giuliano, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.



En el Arsenal, Mikel Arteta ha dejado en el banquillo a Martín Zubimendi y su lugar en el once lo ocupará Miles Lewis-Skelly.