Arsenal arruina el espectáculo de Harry Kane con un empate agónico

Héctor Cantú

El Bayern Munich y Arsenal han dividido unidades en un partido cargado de emociones y buen futbol, luego de empatar 1-1 en el tercer partido de la fase de la liga de la Champions League.

Los bávaros transitaron por varios episodios en el partido. Desde estar abajo en el tanteador a remontar y posteriormente ver diluirse la victoria en los minutos finales.

Alphonso Davies finishes off an outstanding Harry Kane ball ? Stunning football from Bayern to answer back ? https://t.co/uRBNkj2kds — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2026

El Arsenal fue el encargado de pegar primero en el encuentro. Eberechi Eze encontró las redes con un remate preciso que venció a David Raya para adelantar a los visitantes.

Sin embargo, la ventaja duró apenas 10 minutos. El encargado de dar espectáculo fue Harry Kane, quien primero puso un pase preciso para que Alphonso Davies simplemente la tocara de primera intención para enviarla al fondo de las redes y emparejara los cartones.

Harry Kane scores for a TENTH consecutive #UCL match ? He loves scoring against Arsenal ? https://t.co/F0v8IjX3r3 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2026

El propio Kane voltearía los papeles en la segunda mitad. Desde el manchón penal, el goleador inglés sumó un tanto más a su increíble racha de 10 partidos consecutivos marcando gol en Champions League, registro que lo deja a un tanto en el siguiente partido para empatar el récord de Cristiano Ronaldo.

Cuando parecía que el Bayern se quedaría con los tres puntos apareció una jugada individual fantástica por conducto de Declan Rice, quien remató potente para vencer a Manuel Neuer y poner cifras definitivas al encuentro.

El Arsenal se mantiene invicto en la Champions League y ocupa la séptima posición luego de este empate, mientras que el Bayern sumó su segundo empate consecutivo y se quedó atorado en el sitio 14 de la Clasificación General.