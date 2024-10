Diego Simeone: "La goleada servirá para mejorar"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, resumió este miércoles, tras la derrota 4-0 contra el Benfica en la Liga de Campeones, que su rival "fue mejor en todo momento", aprovechó "todos los errores" que pudo cometer el conjunto rojiblanco y mereció "ganar sin ninguna duda".



"Felicitar al rival. Muy buen partido, aprovecharon todos los errores que pudimos cometer y tuvieron una contundencia enorme y merecieron ganar sin ninguna duda", valoró en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro en el estadio de la Luz de Lisboa.

Simeone cambió a Antoine Griezmann, Koke Resurrección y Rodrigo de Paul al descanso para dar entrada a Conor Gallagher, Javi Serrano y Alexander Sortloth.



"No salió evidentemente. Ellos fueron mejores que nosotros en todo momento. La responsabilidad es mía de no generar lo que quise generar, que no apareció, vino el penal muy rápido, nos pusimos 2-0 enseguida y no pudimos generar lo que habíamos querido generar", repasó.



"Puede ser" que hiciera un gesto el técnico de que estaban dormidos sus jugadores, según dijo, aunque no se acuerda.

Los goles que liquidaron al Atlético de Madrid en Champions League

"Siempre pienso en positivo. Pienso que esto es una buena oportunidad para seguir mejorando. Veníamos haciendo un trabajo muy bueno, hicimos un partido que no fue el que esperábamos, pero es parte del juego", apuntó.



Sobre el cierre parcial tres partidos del estadio Cívitas Metropolitano por el lanzamiento de objetos del pasado derbi ante el Real Madrid, Simeone opinó: "Aceptar lo que han dictado y que es una gran oportunidad para el club para obviamente crecer como club".