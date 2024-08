Diego Simeone se queda con las cosas positivas del empate ante Villarreal en La Liga

Diego Pablo Simeone afirmó este lunes que se queda con las "cosas positivas" y no con los errores que cometió Atlético de Madrid en el empate que firmó este lunes en el campo de Villarreal y adelantó que el club se acerca a poder contratar a un jugador que el equipo necesita.

Termina en empate el partido en Villarreal. pic.twitter.com/DxTPF8VOM8 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2024

"Me quedo con lo positivo, que hubo bastantes cosas", resumió en una rueda de prensa el técnico del Atlético, que no obstante no ocultó que hay cosas que deben mejorar

"Creo que recibimos goles que podíamos haber evitado y desde lo individual mejorado. Tenemos que trabajar", admitió Simeone, que insistió en que hubo situaciones defensivas que pudieron "resolver mejor".

Respecto a posibles movimientos en el tramo final de la ventana de fichajes, dijo que “el club está trabajando y estamos cerca de un futbolista (Conor Gallagher) que necesitamos y ojalá lo podamos traer para potenciar al equipo", admitió.