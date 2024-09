A lo 'Atleti', así se impuso el cuadro de Diego Simeone a RB Leipzig

Atlético de Madrid intentó por todos los medios romper el empate ante RB Leipzig en la Jornada 1 de la Champions League, y lo consiguieron en el agregado.

Los teutones abrieron rápidamente el marcador, cuando Loïs Openda se escapó por la banda y sacó un disparo que Jan Oblak alcanzó a desviar; el rebote le quedó a Benjamin Šeško, quien solo tuvo que empujar el esférico.

Los ‘Colchoneros’ se fueron al frente, con llegadas de Julián Álvarez, Ángel Correa y Antoine Griezmann, pero Péter Gulácsi les negó cada una de ellas.

Al 28’, apareció Marcos Llorente por la banda para mandar un centro raso que ‘Grizzi’ remató y puso al fondo de las redes.

En el complemento, los españoles continuaron con la presión, mientras que los ‘Toros Rojos’ se metieron en su mitad del campo intentando proteger el empate y buscando un contragolpe.

Hacia el 65’, Diego Simeone hizo ajustes en su alineación para refrescar el ataque: Alexander Sorloth, Conor Gallagher y Nahuel Molina fueron los elegidos.

Los cambios parecían surtir efecto, con mayor dinamismo por las bandas, pero sin la contundencia necesaria para batir a Gulácsi, quien continuaba en plan grande.

Fue hasta el agregado cuando José María Giménez se levantó en el área para rematar un centro de Griezmann y, finalmente, romper el empate.

El triunfo del ‘Atleti’ lo coloca en el puesto 12 de la tabla general, mientras que RB Leipzig se va hasta el sitio 22.

JOSÉ GIMÉNEZ WITH A 90TH MINUTE WINNER 🔥



Look at what it means to him, the fans and Diego Simeone 🥹 pic.twitter.com/ukX3bTDgBR