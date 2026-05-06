Daniel Siebert, el actor secundario en la final de la Champions League

Redacción FOX Deportes

Daniel Siebert dirigirá la final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal que se disputará el próximo sábado 30 de mayo en la Puskás Arena de Budapest.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

El cuerpo arbitral lo completarán los alemanes Bastian Dankert, como VAR, y Robert Schröder como asistente, junto a Jan Seidel y Rafael Foltyn en las bandas, más el suizo Sandro Schärer como cuarto árbitro, según confirmó la Comisión de Árbitros de la UEFA este lunes.

Siebert ha dirigido nueve encuentros de la Liga de Campeones esta temporada, entre los que resaltan el cruce de ida de cuartos de final entre Sporting y Arsenal. Además del partido de vuelta de semifinales entre el equipo de Mikel Arteta y Atlético de Madrid.

También dirigió anteriormente Tottenham-Atlético de Madrid, de vuelta de los octavos de final y Athletic-PSG, de la sexta jornada, en su única coincidencia con el equipo francés que defenderá el título en Budapest.

Será la primera final de una competición de clubes de la UEFA para Siebert, nacido en Berlín hace 42 años e internacional desde 2015.