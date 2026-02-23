¿Cuándo fue la última vez que jose Mourinho pisó el Bernabéu como rival?

Héctor Cantú

El partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Benfica, marcará el regreso de Jose Mourinho al Santiago Bernabéu.

Esta será la octava ocasión que ‘Mou’ se enfrente al Real Madrid, equipo al que llevó a conseguir varios títulos. Y será, apenas, la tercera ocasión en la que pise el césped del Santiago Bernabéu.

Han pasado más de dos décadas desde que Mourinho dirigió al equipo rival en e Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, como líder del Porto, el técnico lusitano sacó un empate en a fase de grupos de la UEFA Champions League.

En aquel partido, el equipo de casa se puso arriba en el tanteador con una anotación de Santiago Solari prácticamente de vestidor a los 9 minutos de tiempo corrido.

Ya en el segundo tiempo, el Porto encontró el empate desde el manchón penal en la figura de Derlei.

Después de aquel partido tuvieron que pasar 14 años para que Mourinho volviera a enfrentar al Real Madrid ahora como comandante del Manchester United.

El amargo regreso de José Mourinho a Stamford Bridge

El partido por el títulode la Supercopa de Europa no terminó bien para Mourinho luego de perder 2-1,

Mourinho y su equipo necesitan una proeza: ganar por dos o más goles de diferencia al Real Madrid para eliminarlo de la Champions League, un resultado que le dejaría un dulce recuerdo por convertirse en la primera ocasión que es capaz de detonar el Santiago Bernbaéu.