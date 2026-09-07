¿Cuáles son los equipos que debutan en la Champions League?

Oscar Sandoval

La temporada 2026/27 de la Champions League comenzará con 36 equipos y cuatro de ellos participarán por primera vez en la competencia. Será una edición histórica para instituciones que hasta hace poco veían el torneo desde lejos y ahora tendrán la oportunidad de medirse a la élite europea.

Como se ganó un lugar en la Liga de Campeones apenas dos temporadas después de ascender a la Serie A y comenzará a escribir un nuevo capítulo en su historia. El camino de los ‘Lariani’ en la fase de liga será exigente, con rivales como Manchester United y Paris Saint-Germain.

El equipo italiano se estrenará en el torneo ante RB Leipzig, pero no será el único debutante. LASK de Austria, Sabah de Azerbaiyán y Viking de Noruega también participarán por primera vez, con el conjunto azerbaiyano consiguiéndolo apenas nueve años después de su fundación.

LASK enfrentará a AEK Atenas, mientras que Sabah tendrá una presentación por todo lo alto al recibir a Manchester United.

Viking se medirá a Stuttgart en la Jornada 1 y tendrá que esperar para disputar su primer partido como local, que será ante Bayern Munich. El duelo representará otra fecha histórica para un club que vivirá por primera vez la Champions League.