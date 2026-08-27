La Champions League femenina ya tiene fase de liga definida

Redacción FOX Deportes

La fase de liga de la Champions League femenina comenzará el 22 de septiembre, con 18 equipos en busca del título tras el sorteo realizado por la UEFA.

El Barcelona, campeón defensor del torneo, se cruzará con el Arsenal, un viejo conocido que lo derrotó en la final de la temporada 2024/25. Además, el cuadro inglés cuenta con jugadoras con pasado blaugrana, como Ona Batlle y Mariona Caldentey.

Las ‘Gunners’ también se enfrentarán al Lyon, ocho veces campeón del torneo y finalista de la edición 2025/26, además del Benfica.

Los primeros cuatro equipos de la fase de liga avanzarán directamente a cuartos de final, mientras que los ubicados del quinto al 12° puesto disputarán los playoffs por los cuatro boletos restantes.

La final se disputará en mayo de 2027 en el Estadio Nacional de Varsovia.