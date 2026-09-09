Con lo mínimo, pero Arsenal inició la Champions League con triunfo

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 1-0 a Napoli y consiguió su primera victoria de la temporada en la Champions League para comenzar la fase de liga con el pie derecho. El resultado pudo ser más amplio, pero el conjunto londinense desperdició un par de ocasiones claras y lo importante es que salió de Italia con los tres puntos.

Napoli está al borde de la crisis luego de alcanzar su tercera derrota en fila. Ni siquiera alejarse de la Serie A le ayudó, porque volvió a ser superado por su rival y nuevamente comenzó el torneo continental en la parte baja.

Con puntería por parte de los visitantes, el resultado pudo ser más abultado para el equipo napolitano, que fue superado ampliamente en la primera mitad. Bukayo Saka erró la ocasión más clara con un remate dentro del área chica que envió por encima del travesaño cuando se cantaba el gol.

Arsenal mantuvo el dominio territorial y generó las mejores ocasiones sobre la portería de Alex Meret. Piero Hincapié desperdició la primera de la segunda mitad a los cuatro minutos y la insistencia de los ‘Gunners’ se mantuvo hasta el 75, cuando finalmente abrieron el marcador.

Martin Odegaard anotó el gol del triunfo con un disparo cruzado desde fuera del área que entró pegado al poste y le dio la victoria a los ‘Gunners’ que suman 15 partidos sin perder en la Champions League.