Karla Villegas Gama
Con 10 y contra todo, Inter despierta en la Champions League
Los 'Nerazzurri' consiguieron su primera victoria en el torneo.
Inter tuvo que jugar con 10 hombres para conseguir su primera victoria en la Champions League 2026/27, tras imponerse 1-0 al Shakhtar Donetsk.
Los italianos no perdían sus primeros dos partidos desde hace 20 años, su peor arranque en el certamen, por lo que el triunfo ante los turcos era una obligación.
Inter tomó la iniciativa con ataques por las bandas y constantes servicios para Ange-Yoan Bonny y Marcus Thuram, aunque ninguno logró concretar.
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Shakhtar ganó terreno y comenzó a disputar la posesión ante unos ‘Nerazzurri’ que retrocedieron para apostar por el contragolpe.
En el complemento, los ucranianos aumentaron la presión con Alisson Santana y Vinícius Tobias, quienes pusieron en aprietos a la defensa italiana. Josep Martínez evitó la caída de su arco en dos ocasiones.
La presión de los visitantes y la falta de contundencia comenzaron a desesperar al conjunto italiano.
Al 59’ Inter movió sus piezas con los ingresos de Yann Bisseck, Andy Diouf y Piotr Zieliński para recuperar el control del mediocampo y darle profundidad al ataque.
Los cambios dieron mayor velocidad al ataque, aunque las oportunidades seguían sin convertirse en gol.
Cuando Inter atravesaba su mejor momento, Alessandro Bastoni recibió dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos y dejó a su equipo con 10 jugadores.
Lejos de venirse abajo, los ‘Nerazzurri’ tiraron de orgullo y experiencia para conseguir el único gol del encuentro al 77’.
Inter deliver the perfect counter-attack ??? That pass from Henrikh Mkhitaryan was SUBLIME ? Watch the #UCL on @ParamountPlus ? https://t.co/p6fEZ0CVgL— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2026
Carlos Augusto arrancó desde campo contrario, superó a dos rivales y, pese a perder el equilibrio, alcanzó a sacar un disparo de zurda.
Al minuto 85, Henrikh Mkhitaryan estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su disparo salió desviado.
Con la victoria, Inter escaló al puesto 20 y se instaló en zona de playoffs, mientras Shakhtar Donetsk quedó en el lugar 17.
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