¿Cómo le fue a Mourinho en su última Champions con el Real Madrid?

Héctor Cantú

José Mourinho cuenta las horas para volver a sentarse en el banquillo del Real Madrid en un partido de Champions League, 13 años después de hacerlo por última vez.

‘Mou’ debutará en la edición 2026/27 ante el Inter, un rival rocoso e incómodo que pondrá a prueba a un cuadro merengue que llega a la cita continental después de sufrir ante el Betis su primera derrota de la temporada en La Liga.

Los recuerdos de aquella última campaña de Mourinho al frente del Real Madrid no son precisamente los mejores. El conjunto blanco perdió La Liga ante el Barcelona y la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, sus dos grandes rivales.

En la Champions League las sensaciones tampoco fueron del todo positivas. Aunque avanzó a las rondas de eliminación directa, el conjunto dirigido por el portugués volvió a quedarse a las puertas de la final.

En los octavos de final superó la eliminatoria ante el Manchester United y posteriormente dejó en el camino al Galatasaray en cuartos de final.

Sin embargo, los ‘Merengues’ no pudieron superar al Borussia Dortmund y quedaron eliminados en semifinales con un marcador global de 4-3.

Aquella temporada, el Real Madrid terminó como el tercer equipo con mejor rendimiento de la competición, con 21 puntos obtenidos en 12 partidos disputados, producto de seis victorias, tres empates y tres derrotas. Cristiano Ronaldo se consagró como máximo goleador de la competición con 12 tantos.

Una nueva historia comienza para José Mourinho en la Champions League. El lusitano tiene sed de revancha con el Real Madrid y quiere volver a levantar una ‘Orejona’ vestido de blanco.