Comenzaron los entrenamientos de Champions League para Real Madrid

Oscar Sandoval

Xabi Alonso comenzó a preparar su estreno como técnico de Real Madrid en la Champions League luego del triunfo ante la Real Sociedad que significó el pleno de victorias en La Liga y lo hizo con un entrenamiento en el que reaparecieron Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick. 🔄⚽💥 pic.twitter.com/CBWjhC94Ju — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 14, 2025

Bellingham, Camavinga y Endrick se sumaron al grupo este domingo y siguen avanzando en su recuperación, cuentan los días para volver y estrenarse esta temporada, ya que diferentes lesiones les apartaron del inicio.

La práctica comenzó con una activación en el gimnasio y los jugadores saltaron después al campo en donde realizaron diferentes ejercicios físicos y con balón, siguiendo las indiciaciones de Alonso quien recalcó algunas ideas tácticas.

El técnico tendrá un último entrenamiento este lunes antes de estrenarse en el Santiago Bernabéu a nivel Europa y se espera que trabaje con el equipo que apunta a titular ante Marsella en el que estarían contemplados Fede Valverde y Franco Mastantuono quienes fueron suplentes ante la Real Sociedad.