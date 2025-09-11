Publicación: domingo 14 de septiembre de 2025

Comenzaron los entrenamientos de Champions League para Real Madrid

El equipo blanco preparó el debut continental ante Olympique de Marsella

Xabi Alonso comenzó a preparar su estreno como técnico de Real Madrid en la Champions League luego del triunfo ante la Real Sociedad que significó el pleno de victorias en La Liga y lo hizo con un entrenamiento en el que reaparecieron Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick.

Bellingham, Camavinga y Endrick se sumaron al grupo este domingo y siguen avanzando en su recuperación, cuentan los días para volver y estrenarse esta temporada, ya que diferentes lesiones les apartaron del inicio.

La práctica comenzó con una activación en el gimnasio y los jugadores saltaron después al campo en donde realizaron diferentes ejercicios físicos y con balón, siguiendo las indiciaciones de Alonso quien recalcó algunas ideas tácticas.

El técnico tendrá un último entrenamiento este lunes antes de estrenarse en el Santiago Bernabéu a nivel Europa y se espera que trabaje con el equipo que apunta a titular ante Marsella en el que estarían contemplados Fede Valverde y Franco Mastantuono quienes fueron suplentes ante la Real Sociedad.

Real Madrid iniciará la Champions League en el Santiago Bernabéu

Real Madrid v Olympique de Marsella | Jornada 1 | 16 septiembre
Kairat Almatay v Real Madrid | Jornada 2 | 30 septiembre
Real Madrid v Juventus | Jornada 3 | 22 octubre
Liverpool v Real Madrid | Jornada 4 | 4 noviembre
Olympiacos v Real Madrid | Jornada 5 | 26 noviembre
Real Madrid v Manchester City | Jornada 6 | 10 diciembre
Real Madrid v Monaco | Jornada 7 | 20 enero
Benfica v Real Madrid | Jornada 8 | 28 enero

