Real Madrid volvió sin lesionados y con Jude Bellingham tomando ritmo

Oscar Sandoval

Real Madrid realizó el primer entrenamiento después del parón internacional y lo hizo con buenas noticias, los seleccionados regresaron sin lesiones y Xabi Alonso podrá planear el duelo contra la Real Sociedad con su mejor cuadro, a esto se sumó la vuelta de Jude Bellingham al trabajo grupal.

Alonso sobrevivió a la primera Fecha FIFA de la temporada y los planes del equipo blanco para el próximo partido por alguna lesión no cambian. Los internacionales se sumaron al entrenamiento para mantenerse en forma luego de representar a su país.

El club publicó un video de la práctica y sorprendió que Bellingham entrara a la dinámica grupal en algunos ejercicios con balón, va cumpliendo con los plazos de su recuperación y aunque su regreso estaba previsto para octubre, no se descarta que pueda estar disponible días antes.

El cuerpo médico y técnico no tiene en mente forzar la recuperación del mediocampista quien trabajaría en las próximas semanas con el derbi contra Atlético de Madrid del 28 de septiembre como objetivo.