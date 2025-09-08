Jude Bellingham continúa avanzando en su recuperación

Oscar Sandoval

Real Madrid inició la semana con un entrenamiento en el que no participaron los futbolistas internacionales que están con su selección y en el que Jude Bellingham reapareció después de trabajar en el gimnasio para recuperarse de la lesión en el hombro que arrastraba desde 2023.

Bellingham va cumpliendo con los plazos marcados para su rehabilitación, el cuerpo médico pronosticó que podría volver a la actividad en octubre y a semanas de llegar a esa fecha todo marcha como se planeó, el mediocampista comenzó una nueva etapa y su regreso está cerca.

El club publicó fotografías de la práctica y se puede observar al futbolista inglés realizando ejercicios con peso sobre el césped para comenzar su puesta a punto, lo hizo junto a su compatriota y amigo personal, Trent-Alexander Arnold quien podría estar disponible ante la Real Sociedad.

En el club tendrán paciencia con Bellingham, no acelerarán el proceso de recuperación y su regreso en el mejor de los casos estaría contemplado para después del próximo parón internacional de octubre.