Cesc Fàbregas no pierde la cabeza tras la goleada de Como en Champions League

Redacción FOX Deportes

Cesc Fàbregas celebró la histórica goleada 9-1 de Como sobre Lens en la Champions League, pero lanzó una advertencia a sus futbolistas para evitar que el éxito se les suba a la cabeza. El técnico español reconoció que fue una “gran noche” para el conjunto italiano, aunque dejó claro que deben mantener la humildad y seguir trabajando para prolongar su buen momento en Europa.

A historic night in Lens! ⏹️ pic.twitter.com/P1OqwQzZxh — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026

“Ha sido una gran noche para Como, para todos nuestros aficionados y para muchos chicos que están empezando sus carreras. Pero hay que mantener los pies en el suelo, ser humildes y seguir trabajando. Esto es algo que siempre debemos aprender”, aseguró Fàbregas a Sky Sports Italia después del encuentro.

El entrenador insistió en que la goleada no debe cambiar la mentalidad de sus jugadores, después de que Como se convirtiera en el segundo equipo en la historia de la Champions League en marcar nueve goles en un mismo partido. “Debemos aprenderlo ahora para no creernos estrellas ni pensar que ya está todo hecho. Tenemos que aprender a decir: 'De acuerdo, ha sido una buena jornada, sigamos adelante e intentemos continuar ofreciendo buenas actuaciones'”, advirtió el técnico.

Fàbregas también destacó la importancia de sumar la mayor cantidad de puntos desde el inicio de la fase de liga para aspirar a la siguiente ronda. El Como está firmando una participación destacada en su debut europeo, pero su entrenador no quiere que la goleada cambie el rumbo del equipo. El mensaje es claro: disfrutar de una noche histórica, mantener los pies en el suelo y demostrar en los próximos partidos que el buen momento del conjunto italiano puede tener continuidad.