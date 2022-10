Carvajal responde a Xavi y el madridismo alusina con el discurso

El Real Madrid es el amo y señor de la UEFA Champions League. Los títulos que adornan sus vitrinas dan fe de ello y sobre todo, en los últimos años, donde no hay equipo que pueda hacerle sombra.

Xavi Hernández se unió al discurso de Lionel Messi al asegurar que no siempre ganaba el torneo de clubes más importante del mundo el mejor equipo sobre la cancha. Para ellos hay otros factores en medio que pueden allanar el camino a tu favor para levantar la ‘Orejona’.

Entonces llegó el turno de Dani Carvajal, un hombre que ha estado presente y ha sido pieza clave para que el Real Madrid ganara cinco de las últimas ocho copas disputadas y quien se ha encargado de responder a ese discurso que intenta minimizar la grandeza del club blanco en la UEFA Champions League.

“Nosotros sabemos lo difícil que es ganarla (Champions). No creo que nuestros rivales, cuando nos enfrentan, no nos vean como un posible campeón. Las opiniones son subjetivas, yo digo que cuando has ganado cinco Champions de las últimas nueve, la suerte queda al margen”, detalló el jugador español.

Sobre la ‘suerte’ que tiene el Real Madrid en el torneo, donde ha tenido grupos asequibles en las últimas ediciones de la Champions League, Carvajal aseguró que la palabra justicia solo es aplicada en el futbol de manera desequilibrada, “cuando el Real Madrid gana o pierde la Champions”.

El Real Madrid se enfrentará al Shakhtar Donestk en la jornada 3 de la UEFA Champions League con el golpe moral de haber empatado el fin de semana ante el Osasuna, resultado que permitió que el Barcelona se adueñara del liderato de La Liga.