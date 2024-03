Carlo Ancelotti, el culpable del mal partido del Real Madrid

El técnico italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró autocrítico con el rendimiento de su equipo, a pesar de clasificarse para cuartos de final de la Liga de Campeones al eliminar al Leipzig (0-1 en la ida y 1-1 en la vuelta) y aseguró que “puede ser” que se equivocase “con la alineación” al meter a cinco centrocampistas y solo un delantero.



“Sufrimiento en el partido, sí. Demasiado. Más de lo que se pensaba. Ha sido un partido complicado, hemos jugado mal. Pero ahora estoy muy feliz porque llegamos a cuartos de final. Estamos mejor que nunca, con siete puntos de ventaja en Liga y en cuartos de final, si nos dicen esto a principio de temporada lo hubiéramos firmado”, dijo en zona mixta.

“Hay que ser críticos, sí, porque ha pasado otra vez con una pequeña ventaja; a nivel mental no estuvimos bien, con poca presión e intensidad. Puede ser que me haya equivocado en la alineación porque buscaba meter energía y no lo hemos hecho. Hay que hacer autocrítica y evaluar lo que no hemos hecho bien”, añadió.



Un Ancelotti que reconoció que él “tampoco” entendió el rendimiento de su equipo con un esquema con el que intentó “tener el control de Xavi Simons y de Dani Olmo” con “Tchouemáni y Camavinga”.



“La idea era meter medios de energía para intentar presionar arriba y tener un ritmo alto de partido. Pero la realidad es que ha sido un partido flojo en el que no hemos conseguido presionar arriba”, declaró.

Además, explicó el cambio de Camavinga al descanso como el sacrificado para volver a tener dos delanteros en el campo, pero no por señalarle como el peor de su equipo.

“Si tuviera que cambiar a todos los que no han jugado bien, puede ser que tuviera que cambiar hasta al entrenador”, refirió.

Un técnico italiano que comentó que a su equipo le cuesta más en partidos en los que en la ida logró ya una ventaja en el marcador.



“El año pasado, contra el Liverpool que teníamos mucha ventaja… es la historia de este equipo, que no somos capaces de manejar esta ventaja. Pasó en mi primera etapa también. Hay que preparar el partido de forma diferente”, recordó.



Además, señaló la falta de frescura por la carga de partidos como una de las claves del mal rendimiento del Real Madrid contra el Leipzig.

“Nos falta un poco de frescura, tenemos menos control, menos verticalidad en las jugadas… durante el parón tendremos tiempo para descargar un poco mentalmente. Creo que el equipo está un poco cargado mentalmente, después del parón volveremos mejor. Además, quizá tendremos a Courtois y Militao para cuartos de final, que es una buena noticia”, dijo.



Por otro lado, quiso valorar positivamente los pitos que recibió su equipo por parte de la afición por el mal juego desplegado.



“La crítica cuando es merecida tienes que aceptarla. Los pitos al final de la primera parte son merecidos. Nos han despertado. Es necesario tener a un público exigente como el del Santiago Bernabéu porque esperaban que el equipo se despertase”, comentó.

“Nuestra afición siempre nos ha ayudado y apoyado. Hemos pasado noches espectaculares e históricas en este estadio”, completó.

Por último, criticó el formato de la Liga de Campeones presentado para la próxima temporada.



“Más o menos lo conozco. Todas las fórmulas que meten más partidos en la temporada son equivocadas”, concluyó.