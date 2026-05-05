Redacción FOX Deportes
Bukayo Saka quiere cerrar la "bonita historia" de Arsenal en la final de Estambul
Saka espera que Arsenal acabe "bien" su aventura en la Champions League
Bukayo Saka aseguró que Arsenal está escribiendo "una bonita historia" y espera que "acabe bien" en Budapest, donde los ingleses disputarán la final contra Bayern Munich o Paris Saint Germain.
"Esto es precioso", dijo el autor del único gol del partido tras la victoria. "Mira lo que significa para nosotros y para los aficionados. Estamos muy felices. Ha sido un partido de mucha presión. Significaba mucho para los dos equipos, pero lo hemos manejado bien y estamos en la final. Nunca había visto algo como este, desde que hemos llegado en el autobús".
Saka marcó el 1-0 en el último minuto de la primera parte al empujar un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard.
"A veces te toca a ti, a veces no, pero hay que estar ahí y estuve ahí".
Los 'Gunners' disputará el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra Bayern o PSG.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT