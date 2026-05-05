Bukayo Saka quiere cerrar la "bonita historia" de Arsenal en la final de Estambul

Redacción FOX Deportes

Bukayo Saka aseguró que Arsenal está escribiendo "una bonita historia" y espera que "acabe bien" en Budapest, donde los ingleses disputarán la final contra Bayern Munich o Paris Saint Germain. BUDAPEST-BOUND. pic.twitter.com/eowRy53Ls1 — Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026

"Esto es precioso", dijo el autor del único gol del partido tras la victoria. "Mira lo que significa para nosotros y para los aficionados. Estamos muy felices. Ha sido un partido de mucha presión. Significaba mucho para los dos equipos, pero lo hemos manejado bien y estamos en la final. Nunca había visto algo como este, desde que hemos llegado en el autobús".

Saka marcó el 1-0 en el último minuto de la primera parte al empujar un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard.

Bukayo Saka y el gol sabe a final de la Champions League

"A veces te toca a ti, a veces no, pero hay que estar ahí y estuve ahí".

Los 'Gunners' disputará el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra Bayern o PSG.