Benfica gana y sueña con la clasificación en la Champions League

Héctor Cantú

El Benfica aún tiene vida en la UEFA Champions Lague luego de lograr una victoria de oro ante el líder de la Serie A el Napoli, que sufrió su tercer descalabro del torneo.

Las Águilas estaban necesitadas de un triunfo luego de haber perdido sus últimos cuatro partidos en el certamen, por lo que la eliminación estaba a la vuelta de la esquina.

Richard Ríos sneaks past Napoli's defense to give José Mourinho's Benfica the lead 🇵🇹 pic.twitter.com/R8KvY3NJb1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 10, 2025

Pero el 2-0 con el que se ha impuesto al cuadro italiano ha sido suficiente para mantener vivas las esperanzas de poder jugar la siguiente ronda.

El primer puntillazo al Napoli fue cortesía de Richard Ríos, luego de encontrarse dentro del área chica con el balón. Fue suficiente un toque suave para enviarlo al fondo de las redes y desatar la locura en su estadio.

Y aunque el Napoli intentó hacer fuerza y encontrar el gol que igualara los cartones, con el pasar de los minutos se fue diluyendo la peligrosidad del equipo celeste.

Al iniciar el segundo tiempo el Benfica encontró el segundo tanto que amplió la ventaja sobre el terreno de juego. En esta ocasión fue Leandro Barreiro quien encontró con un taco espectacular desviando con la espuela el balón al fondo de las redes.

Leandro Barreiro with a lovely backheel to double Benfica's lead 💫 pic.twitter.com/1WeubmtpJY — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 10, 2025

El Napoli ya no encontró las herramientas para recortar distancias y sobreponerse por lo que selló una derrota dolorosa.

Con este resultado el cuadro de la Serie A queda ubicado en la posición 23, muy cerca de la zona de eliminación, mientras que el Benfica acecha las posiciones que dan el boleto a la ronda siguiente.