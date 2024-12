Bayern Munich plagado de bajas ante Shakthar en la Champions League

⚽️ 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗟𝗜𝗩𝗘! The final training session before Shakhtar Donetsk – Watch the first 15 minutes LIVE! 🔴



🔗 https://t.co/XyYtDsGKc9 pic.twitter.com/aRjSFvdWve