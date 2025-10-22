Bayern Munich le tuvo piedad al Brugge y solo le metió 4 goles

Enrique Gómez

Si el Bayern Munich no está en primer lugar de la fase de liga de la Champions League es porque le falló la puntería en el segundo tiempo. Aun así, fue un triunfo perfecto para el gigante bávaro en casa.

Victoria 4-0 del campeón alemán sobre el Brugge, que al menos evitó una goleada de escándalo.

Después de tres fechas completas, solo hay cuatro equipos que han ganado todos sus partidos y aunque el conjunto de Vincent Kompany tiene los mismos nueve puntos que el Paris Saint-Germain y la misma diferencia de goles (+10), marcha en segundo lugar de toda la clasificación al tener un gol menos a favor.

Después del 3-0 anotado apenas pasando la media hora de juego, se pensaba que este partido podría terminar en otra goleada de antología, como otras que se firmaron en esta jornada, sin embargo, el equipo local bajó el ritmo en el Allianz Arena y perdió la puntería hasta que apareció Nicolas Jackson.

Así fueron los goles de este disparejo encuentro entre alemanes y belgas:

· 1-0 (5’): Golazo de Lennart Karl; desde la media luna, puso el balón al ángulo con un zurdazo

· 2-0 (14’): Harry Kane apareció a segundo poste para cerrar la pinza y el pase de Konrad Laimer

· 3-0 (34’): Golazo de Luis Díaz; entrando a la esquina del área, bombazo al centro de la portería

· 4-0 (79’): Tras una salvada más del portero, Nicolas Jackson aprovechó el rebote a segundo poste

Doble asistencias de Laimer para el segundo y tercer gol, aunque los reflectores se los llevó Karl, pues a los 17 años anotó uno de los mejores goles de la jornada y abrió el camino hacia la victoria.

Seis equipos llegaban con marca perfecta a la tercera fecha de la Champions League, pero como el Qarabag terminó con su racha de fantasía, ahora solo quedan PSG, Bayern, Real Madrid, Inter y Arsenal; curiosamente, los dos últimos no han recibido un solo gol en contra.

El equipo de Múnich pertenece a la ‘realeza’ del futbol europeo y vaya que lo está demostrando esta temporada.